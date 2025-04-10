حريق في شقة بأبي قير بالإسكندرية.. والمصابة تكشف مفاجأة: "زوجي ولع فيا"

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بشقة سكنية بالطابق العاشر بعقار في منطقة أبو قير بحي المنتزه ثان، ما أسفر عن إصابة ربة منزل والتهام النيران بعض محتوياتها.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع المعز متفرع من شارع بورسعيد أمام محطة أتوبيس أبو قير.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق العاشر بالعقار المشار إليه.

أسفر الحريق عن التهام النيران بعض محتويات الشقة وإصابة المدعوة "إ.إ.ع" 37 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة، وجرى نقلها إلى مستشفى أبو قير العام، لتلقي العلاج اللازم.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار، فيما كشفت المصابة عن مفاجأة واتهمت زوجها بإشعال النيران بها بسبب خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.