قابله في الشارع صدفة.. عاطل يقتل عاملًا طعنًا بمطواة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى عاطل له معلومات جنائية مسجلة، حياة عامل طعنًا بمطواة، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب احتكاكهما ببعض حال ترجلهما بشارع السوق بمنطقة أبو سليمان شرقي الإسكندرية.

كان قسم شرطة ثان الرمل، تلقى إخطارًا من المستشفى الأميري الجامعي يفيد وصول المدعو "محمد.ح.ع" 39 عامًا، مقيم دائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالبطن وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين المتوفى المذكور والمدعو "يوسف.ح.م" 39 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية مسجلة.

وتوصلت التحريات إلى حدوث احتكاك بين المتهم والمجني عليه أثناء ترجلهما بشارع السوق فتعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته تبين أنه في حالة عدم اتزان ويهدي بعبارات غير مفهومة، فيما أكدت شقيقته "ص.ح" 36 سنة، ربة منزل، أكدت أنه يعاني من حالة اضطراب نفسي وأنه دائم التعدي عليها وأشقائهما بالضرب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، واتهم "ح.ع.ح" 74 سنة، بالمعاش، المذكور بالتسبب في وفاة نجله.

وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي.