سلاح العبث.. إصابة طالبين بطلقات خرطوش في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أصيب طالبان بطلقات من سلاح خرطوش، أطلقها عليهما طالب آخر عن طريق الخطأ وبدون قصد، حال جلوسهم في الأرض الزراعية، بساقلتة شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإصابة طالبين بطلقات خرطوش حال جلوسهم في الأرض الزراعية دائرة مركز شرطة ساقلتة.

تبين إصابة كل من أحمد و م ا غ 17 عامًا طالب، مصاب برش خرطوش بالظهر، وعبد الله م ا م 17 عامًا طالب مصاب برش خرطوش بالصدر من الناحية اليسرى وكف اليد اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى ساقلتة المركزي، والتي قامت بتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد ومقيمان بمركز ساقلتة.

بسؤال كل كل من والد الأول 49 عامًا عامل، وعم الثاني مصطفى ا م ا 37 عامًا عامل، ومقيمان ذات الناحية ، أقرا أنه أثناء تواجد المذكوران بقطعة أرض زراعية بذات الناحية رفقة صديقهما المدعو عبد الله م ع م 17 عامًا طالب ومقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ نجم عنها إصابتهما دون قصد منه ونفيا الشبهة الجنائية، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد منه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.