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جثة هرية رزنة.. تفاصيل العثور على شاب مشنوقا داخل منزله بالشرقية

01:33 م الخميس 10 أبريل 2025

العثور على شاب مشنوقا داخل منزله بالشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي قرية هرية رزنة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، على جثة شاب عشريني مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى العثور على جثة شاب في محل إقامته بشارع رجب بقرية هرية رزنة نطاق مركز شرطة الزقازيق.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في منتصف العشرينات مشنوقا داخل منزله.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومناظرته لبيان أسباب الوفاة.

وقال أهالي القرية إن الشاب يبلغ من العمر 25 عاما، وهو ليس من أبناء القرية بل وافد إليها ولفتوا إلى أنه عثر عليه مشنوقا داخل مسكنه.

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جثة شاب مشنوق محافظة الشرقية قرية هرية رزنة مديرية أمن الشرقية
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