بالصور- مدبولي يوقف موكبه لتحية طلاب ومعلمي مدرسة خلال زيارته لأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الموكب في طريقه لتفقد مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وذلك لإلقاء التحية على معلمي وطلاب مدرسة "سانت ماري" الخاصة الذين اصطفوا لتحيته ومرافقيه خلال مروره من أمام المدرسة.

حرص المعلمون والطلاب على حمل أعلام مصر خلال اصطفافهم أمام المدرسة للترحيب برئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين له.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم جميعًا، داعيًا الطلاب للاجتهاد في استذكار دروسهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحصيل العلم وبناء مستقبلهم.

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

يرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.