مخاطر بيئية وأمنية.. محافظ الإسماعيلية يعلن الحرب على أوكار النباشين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، استمرار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور والمشاة، خاصة أوكار النباشين المنتشرين بجوار صناديق القمامة، لما تسببه من مخاطر بيئية وأمنية وتشويه للمظهر الحضاري.

وفي هذا الإطار، نفذت وحدة تنظيم المخلفات، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لأحياء أول وثان وثالث وشرطة المسطحات والبيئة، شملت المرور على عدد من المناطق بالأحياء الثلاثة لإزالة أوكار النباشين. وقد تمت الحملة بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات ونواب الأحياء وممثلي الجهات الأمنية المختصة.

وشملت الحملة إزالة تجمعات النباشين من عدة مواقع، منها منطقة المحطة الجديدة، شارع القصيم، محيط القسم القديم بحي أول، بجوار نادي السكة الحديد، خلف الكنيسة ونادي المنتزه، شارع المستشفى أمام مساكن الهيئة، جراج الحي، شارع طنطا وشارع الأقصر، بالإضافة إلى شارع عبد الحكيم عامر بمنطقة الشهداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير وحدة تنظيم المخلفات، أن الحملة تأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرة إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر بحق المخالفين.

وأضافت أن الحملات ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص ظاهرة النباشين، مؤكدة على استمرار الجهود حتى القضاء عليها نهائيًا، ومنع عودتها مستقبلًا.