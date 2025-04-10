حادث مروع وتسرُّب مواد بترولية خطيرة.. ماذا حدث ليلًا على زراعي القليوبية؟ - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توقف الحركة المرورية بسبب حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل ثقيل محملة بمواد بترولية، ما تسبب في تسرب الزيوت على الطريق أعلى كوبري قها، في الاتجاه القادم من مدينة بنها إلى القاهرة.

ودفعت الأجهزة والتنفيذية بمدينة قها، بقيادة المحاسب محمد غنيم رئيس مدينة قها بمعداتها وجاري رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقل اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، يرافقه العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، لموقع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالمواد البترولية، أعلى كوبري قها، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، ما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بتوقف الحركة المرورية بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مدينة قها بسبب انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية، مما تسبب في توقف تام بالحركة المرورية من قها حتى بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.