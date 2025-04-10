بعد عام على الإعدام.. نظر استئناف "قاتلة طفل برميل المش" بالأقصر فبراير 2026

الأقصر - محمد محروس:

حددت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، جلسة 7 فبراير 2026، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل برميل المش"، وذلك بعد أكثر من عام على تأييد حكم إعدامها من قبل محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الأقصر قد قضت في 27 ديسمبر 2023، بإعدام المتهمة "أميرة. م. أ"، البالغة من العمر 31 عاما، شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، في القضية رقم 1154 لسنة 2022، والمقيدة برقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، طارق عبد الفتاح عمر، ماجد محمود حميدة، وأحمد محمد الداوودي، وبأمانة سر حسن عبد الراضي وأحمد الطاهر.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الأقصر بلاغًا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني"، 5 سنوات، من منطقة نجع الطويل بمدينة الطود. وبعد أيام من البحث، عثر على جثته داخل برميل مخصص لتخزين "المش" داخل منزل خاله.

وبعد التحقيقات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "أميرة. م. أ"، زوجة خال الطفل، التي اعترفت بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثمانه داخل البرميل، وأكدت في اعترافاتها: "حطيته في برميل المش وخليت رأسه من تحت ورجليه من فوق."