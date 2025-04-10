جولة مدبولي في أسيوط تبدأ بـ "منفلوط المركزي".. ماذا تعرف عن هذا الصرح الطبي؟ -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية جولته بمحافظة أسيوط، مستشفى منفلوط المركزي، وذلك ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

يرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.

جدير بالذكر أن مستشفى منفلوط المركزي تم إنشاؤه بتكلفة 450 مليون جنيه، ويمتد على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، ويضم أقسامًا متعددة تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك الدم، الصيدلية، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

المستشفى أوشك على الانتهاء من التشطيبات النهائية وتجهيزه، حيث سيعمل بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، ووحدتين للمناظير، كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء، بتكلفة إجمالية للإنشاءات والأعمال المدنية بلغت 400 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية وفقًا للجدول الزمني المقرر، لتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة، لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط.

وأشار إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القرى والنجوع، من خلال تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.