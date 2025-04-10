رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية في أسيوط



أسيوط ـ محمود عجمي:

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة أسيوط في جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحكومة للمشروعات الجارية على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.