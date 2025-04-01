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وقف حركة الملاحة النهرية بأسوان لحين تحسن الأحوال الجوية

11:43 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    محافظة أسوان
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    وقف حركة الملاحة النهرية بأسوان
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    وقف حركة الملاحة النهرية بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدد محافظ أسوان، على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة ، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

وقال المهندس بحرى سامى البربرى، مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان إنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة ، لحين تحسن الأحوال الجوية ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأضاف أنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى ، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن ، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظراً لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر ، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد ، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها ، وتأمين محتويات السطح المشمس.

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