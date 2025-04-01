محافظ الإسماعيلية يتابع جهود مديرية التموين خلال عيد الفطر المبارك

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة لمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود في نطاق المحافظة، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الحالة التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام العمل بالمخابز والأسواق ومنع أي معوقات أو شكاوى.

وأوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية، كما شملت المرور على محطات تموين السيارات لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والتأكد من توافر الأرصدة واستقرار الوضع التمويني.

وأكدت أن الحالة التموينية مستقرة دون أي مشكلات، مع استمرار المتابعة والرقابة الدورية خلال أيام العيد.

من جانبه، شدد المحافظ على أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وعدم حدوث أي اختناقات تموينية خلال فترة العيد.