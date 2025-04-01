إعدام وتحرير محاضر.. حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية خلال أيام العيد

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

شنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، حملة تفتيش مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال فترة العيد، حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي، أن الحملة استهدفت 44 منشأة غذائية على مستوى المحافظة، شملت محال للأسماك المملحة والرنجة، والحلويات، والبسكويت، وكعك العيد، إلى جانب محال بيع الأغذية المختلفة. وخلال عمليات التفتيش، تم إعدام 52 كيلوغرامًا من الأغذية و25 لترًا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب تغير خواصها الطبيعية

كما أسفرت الحملة عن تحرير 48 محضر مخالفة، تنوعت بين 17 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، و31 محضرًا لمخالفة معايير النظافة العامة داخل المنشآت. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصية بغلق 10 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملات التفتيشية مستمرة طوال أيام العيد، مشددة على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، وأن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها ضد المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.