مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة بقنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، غرقًا في مياه ترعة أثناء اللهو بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى "أيوب" 4 أعوام، غرقًا داخل الترعة خلال اللهو.

تم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.