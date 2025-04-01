مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بسبب مشادة كلامية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون بينهم سيدة، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالطريق العام، بقرية سرقنا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الوضع، وتبين من المعاينة الأولية والفحص وفاة "أيمن.ر.ع" 42 عامًا، و"نبيل.ع.ش"، وإصابة "محمد.ع.ش" 33 عامًا، و"ماجد.ع.ش" 52 عامًا، و"سها.م" 32 عامًا، و"فتوح.ر.ع" 30 عامًا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ديروط، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.