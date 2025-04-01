طعنته بالسكين.. سيدة تقتل زوجها ثاني أيام عيد الفطر في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

سددت ربة منزل عدة طعنات نافذة لزوجها بسكين، أودت بحياته، إثر مشاجرة نشبت بينهما، اليوم الثلاثاء، بقرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بمشاجرة بين زوجين، تعدت الزوجة على الزوج خلالها بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته.

بالانتقال تبين حدوث مشادة بين المجني عليه وزوجته، تطورت للاشتباك بالأيدي، فأحضرت الزوجة سكينًا من داخل المطبخ، وطعنت الزوج في بطنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب تعدي المجني عليه بالضرب عليها.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.