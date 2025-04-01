إعلان

طعنته بالسكين.. سيدة تقتل زوجها ثاني أيام عيد الفطر في البحيرة

07:32 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

حادث طعن ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

سددت ربة منزل عدة طعنات نافذة لزوجها بسكين، أودت بحياته، إثر مشاجرة نشبت بينهما، اليوم الثلاثاء، بقرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بمشاجرة بين زوجين، تعدت الزوجة على الزوج خلالها بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته.

بالانتقال تبين حدوث مشادة بين المجني عليه وزوجته، تطورت للاشتباك بالأيدي، فأحضرت الزوجة سكينًا من داخل المطبخ، وطعنت الزوج في بطنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب تعدي المجني عليه بالضرب عليها.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدة تقتل زوجها ثاني أيام عيد الفطر البحيرة حادث طعن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب