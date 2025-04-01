أسوان تستعد لموجة الطقس المتقلبة بتطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات -صور

أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن، وذلك تحسبًا لاحتمالية سقوط الأمطار، وحتى انتهاء موجة الطقس المتقلبة التي تتوقعها هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية في المحافظة، وذلك للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية وجميع الجهات المعنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أي آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول.

كما أكد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة وتطهير جميع مخرات السيول في نطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وشدد المحافظ على أهمية مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، وناشد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء الرحلات النيلية والمراكب الشراعية والموتور، وأيضًا قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية.

كما نصح المحافظ المواطنين باتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حالة حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة، وذلك حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

ووجه محافظ أسوان مديرية الري بالتنسيق مع الوحدات المحلية للتطهير الكامل للمخرات والبرابخ، والتي تضم 36 مخرًا صناعيًا و22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و22 بحيرة صناعية.

كما أكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتحديد أنساق لأسلوب الدفع والتعامل وفقًا لخطة مركز السيطرة في حالة حدوث أمطار أو سيول، وذلك لتحقيق التنظيم الجيد فيما بينها.