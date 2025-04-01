مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي.

انتقل مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاتهم، والتحفظ على الجثة بمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى.