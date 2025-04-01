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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

03:01 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بكساحة بنجر تحمل على متنها محصول البنجر بناحية منطقة كوبري الرغامة في نطاق مركز الرياض بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 6 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة إلى مستشفى الرياض المركزي نتيجة الحادث.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، عن المصابين هم : عاطف محمد إبراهيم، 45 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعماد محمد حامد، 34 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وعادل محمد حامد، 56 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيمن.

كما أصيب هشام فؤاد محمود 60 عامًا، وعبدالفتاح إسماعيل نصر، 65 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، ومحمد فؤاد محمد، 50 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

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