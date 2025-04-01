جنوب سيناء في العيد: خطة تأمين طبي شاملة وفرق طبية منتشرة في كل مكان -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، انعقادها على مدار الساعة في ثان أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان أعلى مستويات الجاهزية الطبية خلال احتفالات العيد في كافة مدن المحافظة.

وترأس الدكتور أحمد عبد المنعم ، مدير إدارة المكتب الفني بفرع الهيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الغرفة، التنسيق المستمر مع مديري المنشآت الصحية والإدارات الفنية لمتابعة سير العمل، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، إنه جاري تواصل الجهود الميدانية في مختلف المدن، لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين خلال احتفالات العيد عن طريق انتشار الفرق الطبية في الساحات والميادين العامة، وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، بما في ذلك قياس الضغط والسُكري، و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد مدير الفرع في تصريح اليوم، على استمرار حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" خلال أيام العيد لتقديم خدماتها من الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية، مع تكثيف فرق المرور الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي داخل المنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، وعمل غرف الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، لضمان التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي طارئ صحي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.