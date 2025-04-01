مقتل خمسيني بضربة حجر في الرأس خلال مشاجرة بقرية دلهانس

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، في مشاجرة نشبت بإحدى القرى التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "م.ك.ع"، 45 عامًا، مقيم قرية دلهانس التابعة لمركز الفشن، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة.

تبين من التحريات الأولية أن المتوفى تعرض لضربة بحجر "بلوك أبيض" في الرأس، في مشاجرة نشبت في القرية، لقى على إثرها مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.