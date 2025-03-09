إحالة 64 من العاملين بالصحة والطب البيطري في الدقهلية للتحقيق

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 64 من العاملين بمستشفى المطرية المركزي والوحدة الصحية والوحدة البيطرية بمدينة المطرية للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن وعدم تواجد آخرين في مقار عملهم.

جاء ذلك عقب حملة تفتيشية نفذتها لجنة برئاسة الحسيني البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين، رئيس مركز ومدينة المطرية، لمتابعة أداء المنشآت الحكومية والتفتيش على محال بيع السلع الغذائية.

وأسفر التفتيش عن رصد غياب 52 طبيبًا في مستشفى المطرية المركزي والوحدة الصحية والإدارة الصحية، بالإضافة إلى عدم تواجد 12 طبيبًا بيطريًا بالإدارة والوحدة البيطرية.

كما شملت الحملة التفتيش على 8 مخابز بمدينة المطرية وقرية العصافرة، مما أسفر عن تحرير 20 محضرًا لمخالفات تضمنت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، ونقص الاشتراطات الصحية.

وفي السياق ذاته، تم التفتيش على اثنين من الهايبر ماركت بالمطرية، وأسفر ذلك عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وغياب شهادات صحية، وسوء النظافة، فضلًا عن ضبط أطعمة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، بينها كفتة وبسطرمة وأجبان ومياه غازية. كما تم ضبط 42 كيلوجرامًا من اللانشون منتهي الصلاحية، والتحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار حملات التفتيش لضمان انتظام العمل في المنشآت الحكومية، وضبط الأسواق، والتأكد من سلامة الأغذية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة.