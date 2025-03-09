إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب ثلاثة من أمناء الشرطة في حادث تصادم بين سيارة شرطة وأتوبيس على طريق جمصة الدولي، أمام قطاع الشهيد أحمد حجازي لقوات الأمن المركزي بمحافظة الدقهلية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء د. حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلى موقع التصادم، حيث تبين إصابة كل من:

محمد مصباح الششتاوي (45 عامًا)، مقيم بمدينة أجا، مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسرى وجرح بالرأس.

السيد محمود أحمد عبد الوهاب (25 عامًا)، مقيم بأجا، مصاب بخلع في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة.

السيد عبد المجيد محمد (43 عامًا)، مقيم بنبروه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.