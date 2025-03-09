بالصور.. فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان يوزع 500 وجبة غذائية بقرى كوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنفيذ فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"، لإعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة" جرى توزيع 500 وجبة غذائية بقرى مركز كوم أمبو.

وأشارت إلى أن "مطبخ المصرية " يعتبر مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، مع تقديم خدمة الإطعام للأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب .