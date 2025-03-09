تعليم جنوب سيناء يحتفل بـ"يوم الشهيد" -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بذكرى يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، بحضور عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد غي، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأسرة الشهيد محمود ناجي العواد، ابن مدينة طور سيناء، الذي استشهد خلال العملية الشاملة في شمال سيناء 2018.

وتضمنت الاحتفالية استعراضات وأغاني وأناشيد وطنية، وعروضًا عسكرية، وفقرات فنية وشعرية متنوعة، وتكريم ابنة الشهيد محمود ناجي العواد.

وجه مدير مديرية التربية والتعليم، تحية تقدير واعتزاز لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما بعث تحية اعتزاز وتقدير لأسرة الشهداء محمود ناجي، في ذكرى يوم الشهيد.

وأكد وكيل المديرية، أن هذه المناسبة تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، وتلقي الضوء على بعض نماذج شهداء، وتوضيح الدور الوطني الذي يقوم به أبناء الوطن لحمايته والحفاظ على كل حبة رمل.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص كلمة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع مدارس الإدارات التعليمية للحديث عن هذه المناسبة، التي تحمل تاريخًا مشرفًا للتضحية من أجل الوطن، موضحًا أن القوات المسلحة الباسلة ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية

ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذى استشهد وسط جنوده على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف 1969 مدافعًا عن تراب الوطن.