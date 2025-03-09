ضبط 1189 قطعة صاروخ ومفرقعات نارية في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت حملة تموينية بإدارة تموين مركز فوه في كفر الشيخ، اليوم الأحد، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب، والمفرقعات النارية في بعض من المحال التجارية خلال طرحها للبيع، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

كان الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، وجه الدكتور محمد الجوهري مدير إدارة تموين مركز فوه، بتشكيل حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية في نطاق مركز ومدينة فوه لضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووفق ذلك شُكلت حملة تموينية ترأسها الدكتور وائل عباس، مدير جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز فوه، ضمت تامر ضبش، ووفاء شويل، مأمورى الضبط القضائى بجهاز الرقابة التموينية بالإدارة.

ونجحت الحملة في ضبط 1189 قطعة صاروخ ومفرقعات نارية خلال طرحها للبيع في بعض من المحال التجارية بنطاق مدينة فوه، وتحرير محاضر أخرى متنوعة تضمنت عدم إعلان عن الأسعار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.