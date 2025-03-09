السيطرة على حريق داخل عقار سكني بحي الزهور في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نجحت قوات إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات السكنية بحي الزهور، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل العقار، فجرى بثلاث سيارات إطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، حيث نجحت القوات في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، فيما يجري فحص موقع الحريق لمعرفة أسبابه واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.