شاب يقتل جاره طعنًا بسكين في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

طعن شاب جاره بسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما اليوم الأحد، بسبب خلافات الجيرة، بقرية السعرانية التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول جثة لشاب وبها إصابات نافذة،، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه، والمتهم، على إثرها أقدم الأخير على طعنه بسكين محدثًا إصابات أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.