إعلان

شاب يقتل جاره طعنًا بسكين في البحيرة

02:25 م الأحد 09 مارس 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

طعن شاب جاره بسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما اليوم الأحد، بسبب خلافات الجيرة، بقرية السعرانية التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول جثة لشاب وبها إصابات نافذة،، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت قوة لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه، والمتهم، على إثرها أقدم الأخير على طعنه بسكين محدثًا إصابات أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاب يقتل جاره البحيرة حادث طعن جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة