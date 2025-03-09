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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ببني سويف

02:02 م الأحد 09 مارس 2025

سيارة اسعاف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة بالرصيف، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة بالرصيف بالقرب من مقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "ندى.ن.ع"، 33 عامًا، كدمة بالصدر وسحجات بالوجه، و نجلتيها "فرحة.م.س"، 8 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، و"سلمى.م.س"، 12 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و "عبود.ع.ق"، 22 عامًا، جرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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