بتعرف تقرأ وتكتب.. وكيل التربية والتعليم بالفيوم يكرم تلميذة بالصف الثالث الابتدائى -صور

الفيوم – حسين فتحى:

كرم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التلميذة تقى محمد مرسى بالصف الثالث الابتدائي لتميزها فى القراءة والكتابة، وكذلك معلمة اللغة العربية وفاء معلمة اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمد نبيل التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك لتميزها في تدريس مادة اللغة العربية، أدائها المتميز في عرض الدرس لتلاميذ الفصل واستخدامها الأساليب التعليمية الفعّالة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للمدرسة لمتابعة انضباط العملية التعليمية خلال شهر رمضان .