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لسيرها عكس الاتجاه.. حملات مرورية لضبط مركبات التوك توك في الإسكندرية -صور

01:52 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
  • عرض 12 صورة
    التحفظ على مركبات توك توك في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، حملات مرورية مكبرة استهدفت كافة شوارع وأحياء المدينة الساحلية، للحد من تجاوزات مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه الجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لمنع سير التوك توك عكس الاتجاه، وذلك استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين.

وأوضحت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن التحفظ على عدد كبير من مركبات التوك توك، مؤكدة استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

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الإسكندرية حملات مرورية مركبات التوك توك أحمد خالد
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