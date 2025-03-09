عُثر عليه في السويس.. تعرف على الدولفين ذو الأنف الزجاجية -صور

السويس- حسام الدين أحمد:

عثر العاملون في قرية سياحية بالسويس على دولفين نافق، مما أثار اهتمامًا علميًا وبيئيًا واسعًا.

وكان فرع معهد علوم البحار بالسويس، تلقى بلاغًا بالعثور على دولفين نافق على شاطئ قرية بلومار السياحية بخليج السويس قرب الزعفرانة.

وجرى نقل الدولفين إلى معهد علوم البحار لخليجي السويس والعقبة لتحنيطه وعرضه في متحف المحنطات البحرية، وذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على التنوع البحري.

وكشف الفحص، أن الدولفين النافق أنثى، يبلغ طولها 210 سم، وتنتمي إلى نوع The Indo-Pacific bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) أو الدولفين ذو الأنف الزجاجية.

معلومات عن الدولفين ذو الأنف الزجاجية:

- يُعتبر الدولفين ذو الأنف الزجاجية من أكثر أنواع الدلافين انتشارًا في المياه الدافئة والمعتدلة حول العالم.

- يتميز بجسمه الانسيابي وأنفه الطويل الذي يشبه الزجاجة، مما أكسبه هذا الاسم.

- يعيش في مجموعات اجتماعية معقدة، ويتواصل مع أفراد مجموعته باستخدام مجموعة متنوعة من الأصوات والإشارات.

- يتغذى على الأسماك والحبار والقشريات، ويعتبر من الحيوانات الذكية والاجتماعية.

أهمية تحنيط الدولفين وعرضه في المتحف:

- يُعتبر تحنيط الدولفين وعرضه في المتحف فرصة لتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على التنوع البحري.

- يُساهم المتحف في توثيق الحياة البحرية في منطقة خليج السويس، ويُتيح للباحثين والطلاب فرصة لدراسة هذه الكائنات عن كثب.

- يُمكن أن يُساهم عرض الدولفين في المتحف في جذب السياح والمهتمين بالحياة البحرية، مما يُعزز من دور المعهد في خدمة المجتمع.