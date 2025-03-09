قتل شخصين وحطم 3 سيارات.. المشدد 10 سنوات لسائق في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع وقائع القضية رقم 17539 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم بوقوع حادث مروري ووجود متوفين.

كشفت التحقيقات تسبب المتهم "هـ.ع.ع" سائق، في وفاة كل من "ن.م.ع" و"م.أ.ال"، لإهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح، وتعاطيه المواد المخدرة حال قيادته المركبة البخارية.

واصطدم المتهم بالمجني عليهما ما أدى إلى مصرعهما وتسبب في إتلاف 3 سيارات وإتلاف 2 حاجز خرساني بمحل الواقعة، فيما أثبت تقرير مركز الإسكندرية للسموم ايجابية تعاطي المتهم لجوهري الحشيش والمورفين المخدرين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.