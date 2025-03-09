الإعدام لربة منزل وصديقها بتهمة قتل صاحب جراج تكاتك في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقًا على ربة منزل وصديقها، بعد إدانتهما بقتل صاحب جراج تكاتك بعد استدراجه لشقة لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة في قرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغا من " عواطف . ع . ذ " بتغيب زوجها " قرشي . ع . ح " عن المنزل بعد خلافات زوجية بينهما.

تعود تفاصيل القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى بلاغ من "عواطف. ع. ذ" بتغيب زوجها "قرشي. ع. ح" بعد خلافات زوجية. وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى "نورة. م. أ" (38 عامًا) أمام جراج التكاتك الخاص به في أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وتزويدها بمواد مخدرة.

واستدرجت المتهمة الأولى المجني عليه إلى منزل المتهم الثاني "أحمد. م. م" (36 عامًا) في قرية المطيعة، حيث اتفق المتهمان على سرقته. بعد تعاطيهم المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، اكتشف المجني عليه سرقة المواد المخدرة التي كانت بحوزته وطلب إعادتها. وعندما عاد المتهمان إلى المنزل وجدا المجني عليه ينتظرهما، فخشيا افتضاح أمرهما وقاما بخنقه بقطعة قماش وضربه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة.

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