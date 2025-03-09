إعلان

الإعدام لربة منزل وصديقها بتهمة قتل صاحب جراج تكاتك في أسيوط

12:58 م الأحد 09 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقًا على ربة منزل وصديقها، بعد إدانتهما بقتل صاحب جراج تكاتك بعد استدراجه لشقة لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة في قرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى ورود بلاغا من " عواطف . ع . ذ " بتغيب زوجها " قرشي . ع . ح " عن المنزل بعد خلافات زوجية بينهما.

تعود تفاصيل القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى بلاغ من "عواطف. ع. ذ" بتغيب زوجها "قرشي. ع. ح" بعد خلافات زوجية. وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى "نورة. م. أ" (38 عامًا) أمام جراج التكاتك الخاص به في أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وتزويدها بمواد مخدرة.

واستدرجت المتهمة الأولى المجني عليه إلى منزل المتهم الثاني "أحمد. م. م" (36 عامًا) في قرية المطيعة، حيث اتفق المتهمان على سرقته. بعد تعاطيهم المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، اكتشف المجني عليه سرقة المواد المخدرة التي كانت بحوزته وطلب إعادتها. وعندما عاد المتهمان إلى المنزل وجدا المجني عليه ينتظرهما، فخشيا افتضاح أمرهما وقاما بخنقه بقطعة قماش وضربه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة.

اقرأ أيضا:

من المتعة إلى المقبرة.. "نورة" و"أحمد" يقتلان "قرشي" طمعًا في المخدرات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعدام لربة منزل قتل صاحب جراج تكاتك أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما