محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدينة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة مسائية استمرت لما بعد منتصف ليل اليوم الأحد، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بمدينة بنها.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال النظافة على كورنيش الرياح التوفيقي حيث وجه بمخاطبة وزير الموارد المائية والري لبحث الاستخدام الأمثل مع رفع كفاءة وتطوير كورنيش النيل بمنطقة كفر مناقر.

وشملت الجولة المرور على منطقة وابور الثلج أسفل الكباري وامتداد شارع الحرس الوطني وشارع التأمين الصحي وشارع أبو حشيش وشارع 8 بمنطقة الفلل شارع المعهد الديني.

وخلال الجولة، تابع محافظ القليوبية انتظام شركة النظافة الجديدة موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة و الورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع المحافظة، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.