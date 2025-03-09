مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة نقل بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقى سائق مصرعه، وأصيب شاب آخر بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وانتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع سائق السيارة وإصابة مرافقه، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.