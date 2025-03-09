محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري تخليدًا لذكرى الشهداء -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق، في إطار احتفالات المحافظة بيوم الشهيد.

ووجه المحافظ تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن واستعادة الأمن والاستقرار، كما بعث تحية اعتزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم، في ذكرى يوم الشهيد، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية.