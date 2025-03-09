اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته فى طوخ - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظر محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ.

وشهدت قرية الدير بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، واقعة قتل راح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات، قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها فى أماكن متفرقة من الجسد و ارتطامها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا.

أضافت التحريات أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم مع المجنى عليها.