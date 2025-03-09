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"عينه انفجرت".. إصابة طفل بألعاب نارية في الوادي الجديد

04:05 ص الأحد 09 مارس 2025

الألعاب النارية والمفرقعات

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب طفل بانفجار في مقلة العين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب إصابته بصاروخ "ألعاب نارية" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول طفل مصاب بألعاب نارية في منطقة الوجه والعين لمستشفى الخارجة التخصصي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، إذ تبين من المعاينة الأولية، إصابة "ع. س. ع"، 12 عاما، بانفجار في مقلة العين اليمنى بسبب إصابته بصاروخ "ألعاب نارية" بمنطقة حي طريق الداخلة غرب مدينة الخارجة.

وتبين من تقرير المستشفى إصابته بانفجار في مقلة العين اليمنى وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

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