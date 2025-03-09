"ألقوها خارج السيارة".. حبس طبيب ووالده لتعديهما على زوجة الأول بالزقازيق



الشرقية -ياسمين عزت:

قررت نيابة مركز الزقازيق، استمرار حبس طبيب بيطري ووالده، بينما أخلت سبيل الزوجة "المعتدى عليها" في واقعة شهدتها منطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

ووردت معلومات وفيديوهات رصدتها كاميرات المراقبة، توثق اعتداء زوج "طبيب بيطري" ووالده "موظف على المعاش" على زوجة الأول "ربة منزل"، وإلقائها خارج سيارة كانت تستقلها رفقتهما وسحلها وإلقائها على الرصيف بمنطقة كفر أبو حسين بنطاق مركز شرطة الزقازيق.

وتحفظ رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق على كافة الأطراف "الزوج ووالده والزوجة"، فيما تم عرضهم على النيابة العامة وجرى التحقيق معهم.

وأخلت النيابة سبيل الزوجة فيما استمر حبس الزوج ووالده.

من جانبهم استغاث أفراد أسرة الزوجة بعد تعدي الزوج ووالده على ابنتهم وضربها ضرب مبرح، وإلقائها على الرصيف، موضحين أن ابنتهم كانت بالمملكة السعودية رفقة زوجها الطبيب للعمل هناك، واعتدى عليه أكثر من مرة وأنه دائم التعدي عليها مؤكدين على أنه تسبب في إجهاض حملها في أحد المرات التي تعدى عليها بالضرب خلال العامين مدة زواجهما.

وكانا الزوجين قد اتفقا على العودة من السعودية إلى مصر، خاصة أنهما اتفقا على الانفصال لعدم الاتفاق في الحياة الزوجية فيما بينهما، ووصلت المطار في الثامنة صباحا وكان والد الزوج في استقبالهما.

وصلوا إلى الزقازيق في سيارة الوالد، وحسب رواية الزوجة والفيديو الذي يوثق روايتها، كانا الأب والزوج تعديا على الزوجة الشابة وألقياها خارج السيارة.

وتم سحبها على الرصيف وسحلها ما أدى إلى إصابتها ووثق الفيديو الواقعة.

تم التحفظ على الأطراف محبوسين بمركز شرطة الزقازيق، وإحالتهم إلى النيابة التي أخلت سبيل الزوجة مع استمرار حبس الزوج ووالده.

كان عددا كبيرا من رواد "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو يشير إلى تعرض شابة إلى السحل والضرب خارج السيارة بمنطقة كفر أبو حسين من قبل زوجها وحماها، إذ استغاثت أسرة الزوجة من بطش وتعدي زوجها عليها.