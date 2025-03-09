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سبب لهم ذعر.. ضبط مواطن يُلقي زجاجات على المارة بالشرقية

02:51 ص الأحد 09 مارس 2025
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الشرقية- ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، القبض على مواطن يسبب إزعاج للمارة من المواطنين بأحد شوارع القومية التابعة لحي ثان الزقازيق، بعد أن اشتكى منه المواطنون عبر صفحات "فيسبوك".

وكان قد أبلغ عددا من الأهالي عن شخص يلقي بزجاجات في شارع بمحيط القومية بنطاق حي ثان الزقازيق مسببا لهم إزعاج بسبب أصوات يصدرها كسر الزجاجات، فضلا عن إثارة الذعر في قلوب المارة وسبهم بألفاظ بذيئة.

من جهتهم ضبط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، المواطن المتسبب في ذعر المارة بإلقاء الزجاجات عليهم وسبهم، واقتياده لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والتحقيق في الواقعة بعدما تحرر محضرا بالواقعة.

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