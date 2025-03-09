السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في الشرقية



الشرقية -ياسمين عزت

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إخماد حريق هائل شب في شقة سكنية بنطاق مركز أبو كبير.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمركز أبو كبير، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، إذ تبين نشوب حريق هائل بشقة سكنية تابعة لمركز أبو كبير، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسبابها.