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بسبب تسريب الغاز.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بالشرقبة

01:46 ص الأحد 09 مارس 2025

حريق داخل شقة سكنية

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الشرقية -ياسمين عزت:

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 4 مصابين جراء حريق شب في شقة سكنية بشارع مصطفى كامل بمدينة بلبيس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع مصطفى كامل بمدينة بلبيس، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين أن سبب اشتعال حريق في الشقة السكنية تسرب غاز من أسطوانة غاز البتوجاز، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

ودفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.

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