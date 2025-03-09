وفاة إحدى ضحايا حريق "صاروخ رمضان" في الإسماعيلية



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لفظت إحدى ضحايا حريق "صاروخ رمضان" في الإسماعيلية أنفاسها الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، داخل المجمع الطبي، متأثرة بحروق خطيرة أصيبت بها أثناء الحريق.

كان حريقٌ قد نشب قبل الإفطار داخل شقة سكنية بمدينة الإسماعيلية، نتيجة لاشتعال صاروخ رمضاني بالقرب من خط الغاز في المطبخ.

وبحسب مصادر أمنية، اندلع الحريق داخل الشقة بسبب صاروخ ألعاب نارية أُطلق بالقرب من خط الغاز، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة داخل المنزل، وأسفر عن إصابة جميع أفراد الأسرة بحروق خطيرة.

قالت مصادر طبية، إن الحريق أسفر عن إصابة "نصر رمضان محمد محمود"، 53 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، و"سماح محمد عبد الرحمن"، 42 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، "منة نصر"، 15 عامًا، حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، "جنة نصر"، 17 عامًا، بحروق من الدرجة الثالثة.

على الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر إضافية في الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت مصادر طبية، أن الفتاة جنة نصر، 17 عامًا، إحدى ضحايا الحريق، قد توفيت داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية متأثرة بإصابتها.

وأضاف المصدر، أن حالة باقي المصابين غير مستقرة حتى الآن، فيما يبذل الفريق الطبي جهودًا مكثفة لإنقاذهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحريق، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر استخدام الألعاب النارية خلال شهر رمضان.