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قبل دقائق من الإفطار.. شظايا طلق نارى تصيب سيدة في قنا

08:18 م السبت 08 مارس 2025

طلق ناري - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة خمسينية بطلق ناري شظايا، اليوم السبت، قبل الإفطار بدقائق خلال عودتها لمنزلها داخل سيارة في قرية حجازة بحري، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلق ناري داخل سيارة في قرية حجازة مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة سيدة تُدعى ر، تبلغ من العمر 50 عامًا، بطلق ناري وهي داخل سيارة خلال عودتها لمنزلها وهي صائمة قبل الإفطار بدقايق في قرية حجازة مركز قوص، كما توضح أن المتهم يُدعى م، أطلق الرصاصات على السائق فأصابت السيدة.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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إصابة سيدة بطلق ناري قنا مديرية أمن قنا مركز قوص
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