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العثور على جثة فتاة طافية بترعة الإسماعيلية.. وشبهة جنائية تحوم حول الحادث

07:12 م السبت 08 مارس 2025

جثة فتاة طافية بترعة الإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، طافية بمياه ترعة الإسماعيلية في نطاق مركز شرطة القصاصين الجديدة، وسط اشتباه بوجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقى اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية عن العثور على الجثة طافية في المياه، مع وجود دلائل تشير إلى احتمالية وقوع جريمة.

جرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى هوية المجني عليها والجاني المحتمل.

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