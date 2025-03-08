بعد إزالة 960 حالة.. انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية و ضمن استراتيجية الدولة لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

وأوضح كدواني أن الموجة تُنفذ الموجة الـ25 على ثلاث مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، التي استمرت من 8 فبراير الماضى وحتى 28 من نفس الشهر ، وأسفرت عن إزالة 960 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة،

وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية تستمر من اليوم وحتى 28 من نفس شهر مارس، مشددًا على ضرورة التصدي لأي محاولات تعدٍّ، ومتابعة ورصد المتغيرات المكانية بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع المخالفات في مهدها، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.