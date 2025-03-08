بالصور.. انطلاق مهرجان دمنهور الدولي الثاني لكاريكاتير المرأة

البحيرة – أحمد نصرة:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، الذي تنظمه محافظة البحيرة بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، ومؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري.

يقام المهرجان تحت شعار "هي.. تستطيع" دعمًا لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال الفني، ويستمر خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس.

يضم المهرجان معرضًا ضخمًا يشارك فيه 301 فنانًا من 44 دولة حول العالم، حيث تتناول الأعمال المعروضة موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافةً إلى بورتريهات خاصة بفاطمة اليوسف ورسومات لأبرز رواد الكاريكاتير المصريين عن المرأة.

كما يشتمل المهرجان على جناح خاص بإسبانيا، حيث سيتم عرض أعمال مجلة "لاتراكا" الإسبانية الشهيرة، إلى جانب أعمال الرسام الإسباني خوان سينتيس بلاسكو، الذي يعد أحد أبرز رواد الكاريكاتير في مصر.

وتحظى فعاليات المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بمشارك الفنانات الإسبانيات، كريستينا جونثاليث ومونيكا رويث، بتقديم محاضرات وورش عمل فنية، كما تشاركان في ورشة متخصصة حول فن الكاريكاتير، والتي ستقام يوم 11 مارس بمعهد ثربانتس بالإسكندرية، ضمن أنشطة المهرجان.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، رئيسة المهرجان، أن إسبانيا هي ضيف شرف الدورة الثانية، في إطار توسيع أفق التبادل الثقافي والفني بين مصر وأوروبا.