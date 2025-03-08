حبس قاتل شقيق زوجته بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

الفيوم - حسين فتحى:

قررت نيابة مركز سنورس بالفيوم حبس المتهم بقتل شقيق زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن شهدت منطقة البوابة بقرية سنهور جريمة قتل بشعة، حيث أقدم زوج على طعن شقيق زوجته عدة طعنات قاتلة، أودت بحياته على الفور.

وكانت مديرية أمن الفيوم، تلقت إخطارًا من مركز شرطة سنهور بمقتل "أحمد. ع. ال"، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم، ويدعى "محمد ج ف"، أقدم على قتل المجني عليه بسبب خلافات عائلية.

وكشفت التحريات أن المتهم نشب بينه وبين زوجته خلافات زوجية، وعندما تدخل شقيق الزوجة لإنهاء هذه الخلافات، رفض المتهم تدخله، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإخراج سكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، وطعن بها المجني عليه عدة طعنات قاتلة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.