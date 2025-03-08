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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

05:10 م السبت 08 مارس 2025

اسعاف

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم تروسيكل مع دراجة بخارية، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع دراجة بخارية، أمام عزبة ملوكة التابعة لمركز الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "طه.ع.ط"، 18 عامًا، وإصابة "يوسف.أ.ع"، 18 عامًا، كسر مضاعف بالقدم اليمنى، واشتباه نزيف داخلي، و "شريف.ج.أ"، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و نجله "محمد"، 13 عامًا، كدمات متفرقة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

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